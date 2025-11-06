Sostituto Pioli, la Fiorentina si affida a un fedelissimo di Conte: domani l'annuncio
Nuovo allenatore Fiorentina, scelto un uomo di Antonio Conte: chi sarà il sostituto di Pioli
Ultimissime nuovo allenatore Fiorentina: sarà domani il grande giorno come assicura l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini attraverso TMW.
Nuovo allenatore Fiorentina, scelto il sostituto di Pioli
Dopo l’esonero di Stefano Pioli rallentato dalla mancata volontà dell’oramai ex tecnico viola di dimettersi, dunque non rinunciando ai soldi del contratto nonostante l’ultimo posto in classifica, la società è pronta ad annunciare il designato per provare a salvare la stagione della squadra toscana.
Il prescelto, alla fine, nonostante una forte accelerata di Roberto D’Aversa nelle scorse ore per la felicità di Antonio Conte, è Paolo Vanoli con le parti che sono a lavoro proprio in queste ore per definire i dettagli del contratto.
Ma si tratta sempre di un fedelissimo di Conte trattandosi del suo ex vice tra le esperienze con Chelsea e Inter.
Vanoli alla Fiorentina: ingaggio e contratto
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Così - si legge sul portale - l'ex Toro sarà annunciato entro domani mattina con l'allenatore che sarà personalmente al Viola Park per la firma. Metterà nero su bianco su un contratto annule più opzione esercitabile dalla dirigenza a maggio.
Il suo ultimo ingaggio in granata era attorno a 1 milione: ora la cifra dovrebbe assestarsi tra i 600-800 mila euro considerando la stagione già in corso.