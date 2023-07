Sostituto Kim, il cerchio si stringe: due nomi caldissimi, accelerata per chiudere in settimana

Calciomercato Napoli - Sono due le idee calde delle ultime ore per sostituire il partente Kim Min-Jae, praticaemente già del Bayern Monaco col club tedesco che pagherà la clausola rescissoria versando 58 milioni di euro nelle casse del Napoli.

Mercato Napoli, i due nomi principali per sostituire Kim

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, la prima si tratta di Robin Le Normand della Real Sociedade per il quale però servirà versare la clausola rescissoria senza alcun tipo di sconto, ovvero 40 milioni di euro cash. L’altra pista che prende corpo in questo casting finale giunge invece dalla Premier League e si tratta di Max Kilman del Wolverhampton la cui valutazione anche è simile.

La società - riferisce il quotidiano - proverà l’accelerata questa settimana per provare a regalare il rinforso difensivo a Rudi Garcia in vista del ritiro a Dimaro che inizierà il prossimo 14 luglio.