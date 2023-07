Sostituto Kim, Danso nome in pole ma c'è un problema: le ultime

Calciomercato Napoli - Col rinnovo di Victor Osimhen ormai vicinissimo, il Napoli continua a lavorare anche per il sostituto di Kim Min-Jae con un nome in pole: Kevin Danso.

Mercato Napoli, le ultime sul difensore

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, il gradimento del giocatore c’è ma bisogna trovare l’accordo con il Lens. La richiesta del club francese infatti è alta, 30 milioni di euro, e finora non c’è stata una totale apertura per la cessione.

In alternativa, altrimenti, c’è sempre Alex Kilman del Wolverhampton così come Bosko Sutalo della Dinamo Zagrabia.