Ultime notizie calcio mercato - A tempo quasi scaduto arriva una straordinaria novità nella carriera di Goran Pandev. Il macedone, infatti, è ad un passo dal lasciare il Genoa per accasarsi al Parma. In questo momento è in corso uno scambio di documenti, con l'ex Napoli che firmerà un contratto fino al termine della stagione.