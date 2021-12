Sondaggio Napoli per Becao, calciatore lusingato ma per l'Udinese è incedibile a gennaio: la situazione [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Che il Napoli stia cercando un difensore centrale dopo l'addio di Kostas Manolas è un po' il segreto di Pulcinella. Come confermato da Cristiano Giuntoli, il club era già a conoscenza da tempo della voglia dell'ex 44 azzurro di tornare in patria. A differenza di come qualcuno voglia fare credere, il diesse del Napoli è già da settimane - ben prima della partenza per 'motivi personali' di Manolas per Atene - alla ricerca di un rinforzo difensivo. Non è semplice, bisogna fare i conti con l'indice di liquidità ed i paletti di bilancio imposti da Chiavelli. La formula che Giuntoli può mettere sul piatto al momento è quella di un prestito con obbligo o diritto di riscatto a partire da luglio 2022. Tra i nomi sondati c'è anche uno che gioca nel campionato italiano. Rodrigo Becao.

Becao Udinese

Rodrigo Becao Napoli sondaggio

Il difensore brasiliano, classe 1996, si sta disimpegnando molto bene con la maglia dell'Udinese in una retroguardia a tre. In passato però ha giocato anche centrale di una difesa a quattro. Becao, nelle ultime settimane, ha avuto molti sondaggi (anche da parte del Napoli). Il calciatore è lusingato di questo pour parler - non c'è una trattativa in corso, lo specifichiamo a scanso di equivoci - ma il suo obiettivo è finire la stagione in Friuli per poi decidere in estate con calma il suo futuro. Dello stesso parere è l'Udinese che non ha voglia di privarsi a gennaio di un pezzo importante per non mettere a rischio la salvezza.