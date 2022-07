Solbakken vola a Roma, nessun incontro col Napoli: la ricostruzione

L'edizione odierna di Repubblica fornisce ulteriori dettagli sulla visita a Roma di Ola Solbakken, profilo seguito in maniera interessata dal Napoli:

"A fornire contorni misteriosi alla trattativa che conduce a Ola Solbakken, esterno del Bodø/ Glimt. Come anticipato dalla testata norvegese “ Nettavisen”, nella giornata di domenica il calciatore ha affrontato quasi 10 ore di volo per dar ancora più forza all’accordo trovato con i giallorossi mesi fa. Nella notte di sabato è rientrato a Bodø dalla trasferta di Skien, per poi decollare dalla cittadina norvegese (ore 5.30 del mattino) in direzione Roma, accompagnato dal suo agente Bjørn Tore Kvarme. Napoli, Galatasaray e Eintracht Francoforte restano sullo sfondo ( nessun incontro con i partenopei, previsto uno con i turchi), ma i giallorossi rimangono saldamente in pole position nelle preferenze del calciatore, persiste invece qualche problema in più tra i club. Il Bodø vorrebbe tenere il giocatore per i preliminari di Champions League (domani l’andata del terzo turno con il Klaksvik), Mourinho lo vorrebbe il prima possibile a sua disposizione".