Solbakken-Napoli, Il Mattino - Si tratta ma la Roma non molla: il Bodo ha preso una decisione

Solbakken tra il Napoli e la Roma, l'esterno d'attacco norvegese del Bodo Glimt è un obiettivo sia degli azzurri che dei giallorossi. Domenica ha trascorso la giornata nella Capitale, un blitz a sorpresa con arrivo in mattinata e partenza in serata.

Come riporta Il Mattino:

"Sono giorni questi in cui sta facendo le valutazioni su quello che sarà il suo futuro. In scadenza di contratto tra un anno, a giugno 2023, con il club norvegese, da gennaio potrà di fatto liberarsi a parametro zero: in questa sessione di mercato estiva ha catturato l'interesse del Napoli e della Roma. Corsa apertissima per il 23enne del Bodo Glimt. Il Napoli è vigile, lo segue con attenzione ma un'accelerazione in entrata ci sarà solo di pari passo con un'eventuale uscita e in questo senso non si sono registrati passi avanti nella trattativa tra Politano e il Valencia. E il club norvegese intenderebbe comunque lasciarlo andare via solo dopo le due sfide dei preliminari di Champions League in programma domani e martedì prossimo contro il Ki Klaksvik".