Solbakken-Napoli, pronta l'offerta per liberarlo subito: jolly Champions, ma c'è un 'tappo'...

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si focalizza sul cambio di strategia partenopeo e la provenienza dei possibili rinforzi Svanberg, Ostigard e Solbakken.

Solbakken Napoli

L'estate 2022 rivoluziona il paradigma di un club che storicamente ha prediletto l’affinità elettiva con i calciatori del Sud America Stavolta i radar di De Laurentiis si sono fermati sui quadranti più prossimi al polo boreale. Non argentini o brasiliani: lo svedese e i norvegesi sono i punti di forza che Giuntoli ha messo in cima alla lista dei rinforzi da offrire a Spalletti. La definizione dei nuovi acquisti è però subordinata alla cessioni

Solbakken-Napoli, la situazione

Negli ultimi giorni in club azzurro è piombato su Ola Solbakken, 23 anni, esterno destro del Bodø Glimt che piace tanto e da tanto alla Roma. Anzi: il club giallorosso ha un accordo con lui da mesi, da marzo, ma il problema è con il Bodø: strascichi della lite andata in scena ad aprile, dopo i quarti d'andata di Conference. Ecco cosa scrive a riguardo l'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola