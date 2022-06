Solbakken-Napoli, stesso intermediario di Ostigard: primi contatti, ma c'è un ostacolo | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli. Il Napoli continua a muoversi silenziosamente sul mercato, mettendo nel mirino soprattuto alcuni giovani talenti norvegesi. Per la difesa piace molto Ostigard del Brighton, la scorsa stagione in prestito al Genoa, mentre l'ultimo nome per l'attacco è Solbakken del Bodo Glimt.

Solbakken Napoli

Solbakken-Napoli, le ultime

Ad oggi Ostigard è vicino ma c'è ancora distanza con il club inglese mentre per Solbakken ci sono alcune novità scoperte dalla redazione di CalcioNapoli24.it. L'intermediario che sta trattando Ostigard con il Napoli è lo stesso di Solbakken del Bodo Glimt. C'è stato un contatto tra le parti, esplorativo, per capire i margini di trattativa per l'esterno offensivo classe '98. Sul giocatore c'è anche la Roma che ha fiutato il colpo visto che il contratto del norvegese scade il prossimo dicembre. Il Napoli resta interessato ma prima di andare avanti deve prima vendere uno dei giocatori offensivi (Ounas e Politano in pole).