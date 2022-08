TMW - Solbakken primo colpo Napoli a gennaio: sciolte le riserve sulle condizioni fisiche

Calciomercato Napoli. Svolta in attacco per il Napoli: il club di De Laurentiis è vicinissimo ad Ola Solbakken del Bodo Glimt. L'esterno norvegese è in scadenza a dicembre e gli azzurri lo stanno bloccando per portarlo in squadra a gennaio a paramentro zero.

Solbakken

Solbakken-Napoli, le ultime

Di Solbakken e dell'operazione con il Napoli ne ha parlato Tuttomercatoweb, confermando l'accelerata di De Laurentiis che ha anticipato la Roma. L'attaccante del Bodo/Glimt dovrebbe unirsi in gennaio alla squadra azzurra, che non ha ancora concluso l'operazione ma ha nettamente sorpassato i giallorossi. Solbakken lasciava qualche dubbio dal punto di vista della condizione fisica, che però è stato spazzato via dalle visite mediche svolte a Villa Stuart: l'esito degli esami ha convinto gli azzurri, pronti ad aggregare il calciatore norvegese a partire da gennaio.