Sokratis idea concreta per il Napoli, Tuttosport: avanza lo scambio con Maksimovic all'Arsenal, sollecitato anche Manolas per convincere il connazionale

Ultime calciomercato Napoli. La formazione azzurra è pronta a rifarsi il look soprattutto dal punto di vista difensivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, prende sempre più largo l'ipotesi di uno scambio Maksimovic-Sokratis:

"La soluzione finora più plausibile sembra essere lo scambio con Papastathopoulos dell’Arsenal, non alla pari, perché il difensore greco ha 3 anni in più di Maksimovic e ha anche un ingaggio più sostanzioso. La scelta sarebbe caduta su Sokratis per varie ragioni, non ultima quella di aver giocato un anno al Milan (2010-2011) con l’attuale allenatore del Napoli, il quale sarebbe stato sollecitato anche da Manolas, greco come Sokratis e punto di forza della Nazionale nella quale spesso si sono incrociati. Questa operazione è molto avanti e, appena completata, cambierebbe radicalmente il quadro dei difensori centrali per la prossima stagione".