Sky - Zielinski-Napoli, intesa vicina per il rinnovo fino 2024: nei prossimi giorni si definiranno gli ultimi dettagli

Calciomercato Napoli - Il club azzurro è a un passo dal rinnovo di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, 21 presenze e un gol finora in stagione, è in scadenza a giugno 2021 ma club e giocatore sono al lavoro per definire un nuovo accordo nei prossimi giorni.

Mercato Napoli, Zielinski rinnova il contratto

Intesa sempre più vicina, contratto fino al 2024. Un segnale di continuità e attaccamento, per il classe '94 alla sua quarta stagione in azzurro: i segnali fuori dal campo stanno arrivando, ora il Napoli aspetta il miglior Zielinski anche nei 90 minuti. C'è tutto il 2020, per puntare ai 7 gol delle ultime due stagioni.