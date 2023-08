Sky - Zanoli spinge per andare via: piace a ben 5 club, la volontà di Garcia

Secondo quanto riferito dal portale di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, è vivo l'interesse di molti club per il terzino del Napoli Zanoli:

In casa Napoli c'è la questione Zanoli che tiene banco. Il terzino è rientrato dal prestito alla Sampdoria ma spinge per andare via.A destra è chiuso dal capitano Di Lorenzo e vorrebbe avere il via libera per un nuovo prestito.

Al momento però il Napoli non dà aperture perchè Rudi Garcia vuole tenerlo.

Intanto sul giocatore rimangono gli interessi di Genoa,Torino e Salernitana. Giocatore che piace anche all'estero a Bournemouth e Sporting.