Sky - Zanoli a Salerno in serata: domani le visite mediche con la Salernitana

Calciomercato Napoli - Sky conferma l'ultim'ora di TMW, con l'imminente trasferimento di Alessandro Zanoli alla Salernitana. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, scrive sul suo portale:

"Salernitana, Zanoli e Basic arriveranno in città in queste ore: domani (mercoledì) le visite mediche per entrambi".