L'Hellas Verona è pronto ad accogliere Suat Serdar, centrocampista in arrivo dall'Hertha Berlino.

Diego Demme

Verona pronto a chiudere Serdar

Come riporta Sky Sport, il calciatore ha sostenuto questa mattina le visite mediche ed è quindi pronto a mettere nero su bianco il nuovo accordo. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Ora c'è il via libera per chiudere la trattativa con Diego Demme.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli