Ultime notizie mercato - Per il Venezia, a quanto pare, sfuma in maniera definitiva la pista che portava a Gianluca Lapadula. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, il nuovo attaccante dei lagunari sarà Jean-Pierre Nsame. Classe 1993, arriverà dallo Young Boys ed il calciatore è già in città e, di conseguenza, è lecito immaginare che domenica possa esserci già in campo nella sfida contro il Napoli.