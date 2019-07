Sky, Ugolini: "Icardi apre al trasferimento alla Roma, Dzeko potrebbe favorire la trattativa con l'Inter"

Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Se avevi preso James Rodriguez, il calciatore era già a Dimaro. Tweet per Yuma? Stiamo parlando di una cosa di venti giorni fa, sono cambiate molte cose. Il Napoli aveva l'accordo con il Lille per Pépé e poi è saltato: James non è preso, hai l'accordo con il giocatore ma non con il Real Madrid e le cose si fanno in tre. Se James era preso, già era con la squadra. Il Real Madrid non vuole accettare le condizioni del Napoli. Anche Lukaku sembrava fatto all'Inter, poi è saltato".

"Icardi? Occhio alla Roma, c'è stata un'apertura nelle ultime ore dell'entourage. La Roma ha la carta Dzeko che potrebbe favorire la trattativa".