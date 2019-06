Sky, Ugolini: "Giorni decisivi per James Rodriguez al Napoli, è un grande colpo. Novità entro fine settimana anche per Manolas"

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli, per dare gli ultimi aggiornamenti sul Napoli: "James Rodriguez-Napoli, sono giorni decisivi. Il Napoli è vicino a un altro grande colpo. Contare su Allan, Fabian Ruiz e Koulibaly per la prossima stagione sono passaggi fondamentali per Ancelotti. Solo se arrivano 150 milioni partirà Koulibaly e poi potrai fare mercato. Anni fa c'erano molti più procuratori di ora, le figure di Raiola e Mendes non erano così padroni. Sono grandi procuratori che gestiscono giocatori di un livello incredibile. Per Manolas non so se ci si può chiudere entro il 30 giugno, credo sia rischioso sbilanciarsi. C'è una clasuola che la Roma vorrebbe, ma Diawara potrebbe rientrare nella trattiva. Ballano 10 milioni di differenza sulla valutazione di Diawara, il Napoli chiede 25, la Roma non va oltre i 16. Insigne tentato da altre avventure? Non si può dire, non sono arrivate offerte per Insigne. Qualora dovessero arrivare allora si potrebbero prendere in considerazione. Insigne è un grande giocatore e se la gioca con tutti, Lozano è giovane e sicuramente molto utile in qualsiasi zona del campo. E' una settimana particolare, qualcosa potrà uscire negli ultimi giorni di questa settimana. James e Manolas sono i nomi caldi".