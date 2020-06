Sky, Ugolini: "Callejon dovrebbe firmare il rinnovo in giornata, contro la SPAL potrebbe partire titolare"

Notizie Calcio Napoli - Il collega di Sky Sport, Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Oggi Callejon dovrebbe firmare il rinnovo fino al 30 agosto, un giusto epilogo per la storia dello spagnolo a Napoli. Domani potrebbe partire titolare insieme a Mertens e Callejon contro la SPAL a centrocampo spazio a Lobotka perchè Demme è diventato papà questa notte con Zielinski e Fabiàn ai fianchi dello slovacco. In difesta ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj mentre arrivano conferme per la coppia centrale composta da Koulibaly e Maksimovic".