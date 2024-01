Sky - Traoré alternativa a Samardzic, De Laurentiis di rientro dalla Spagna: c'è una sensazione sul serbo

Calciomercato Napoli - NovitĂ di mercato per il Napoli, come raccontano i colleghi di Sky Sport.

Mercato Napoli, le ultime

Secondo quanto raccontato da Francesco Modugno su Sky Sport 24, tra Udinese e Napoli la sensazione è che si possa trovare accordo per Samardzic: ci sono rapporti consolidati tra De Laurentiis e Pozzo, tanti affari chiusi in passato ma c’è da trovare intesa con l’entourage del centrocampista, che piace anche alla Juventus.

’è grande disponibilità economica da parte del Napoli, tante idee e tanti soldi ma si fa fatica a chiudere certe operazioni. Piace anche Junior Hamed Traorè, che il Napoli vede come alternativa tattica a Lazar Samardzic: ricalcherebbe il profilo giovane e di talento che il Napoli cerca.

In giornata il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tornerà dalla Spagna e non è escluso che possa raggiungere la squadra in ritiro.