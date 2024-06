Sky - Tra il Napoli e Lukaku spunta un altro club di A! I tre obiettivi di mercato individuati da Conte

Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha tre obiettivi di primari. Il primo è il difensore centrale con Buongiorno che è la prima scelta. Poi c'è l'attaccante, chiaramente deve uscire Osimhen su cui c'è l'Arsenal, ed è Lukaku. Poi in agenda c'è anche un quinto a destra, ma non c'entra la partenza di Di Lorenzo che Conte ritiene imprescindibile ed in grado di giocare da braccetto o esterno. Conte cerca in tal senso un esterno in grado anche di tagliare in mezzo al campo non è facile da trovare.

Lukaku ha sentito Conte, ci sarebbe una disponibilità massima ma quello che possiamo dirvi sul belga è che ci sta pensando anche il Milan. I rossoneri già lo scorso anno si erano informati con il Chelsea per un prestito. I rapporto tra i due club sono ottimali, il Milan lo vorrebbe solo in prestito mentre il Chelsea solo in definitivo".