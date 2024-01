Sky - Tottenham, il Napoli non molla Dragusin: offerti 20mln più Ostigard!

Ultime notizie calciomercato Napoli - Il Tottenham spinge per Dragusin del Genoa, ma c'è ancora distanza. E sullo sfondo, c'è il Napoli che non molla ed offre Ostigard come contropartita nell'operazione. A scriverlo, è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport che spiega:

"Il futuro di Radu Dragusin potrebbe essere in Premier League. Il Tottenham infatti resta in pole per il difensore romeno del Genoa. Gli Spurs però non sono in chiusura perché c'è ancora distanza tra la richiesta del Genoa di 35 milioni di euro (sui 30 in sterline) e l'offerta verbale del club londinese, che si aggira sui 22-23 milioni. Da parte del Tottenham si registra comunque fiducia nel portare a termine l'operazione".

Ipotesi scambio Dragusin-Ostigard

Dragusin-Napoli: scambio con Ostigard al Genoa

Ma sullo sfondo c'è il Napoli che insiste per Dragusin ed offre Ostigard:

"Sul classe 2002 ex Juventus c'è però anche il Napoli. Il club di De Laurentiis non ha mollato e ha anche presentato un'offerta economica importante (circa venti milioni di euro) più Ostigard nell'operazione. Per il norvegese si tratterebbe di un ritorno in rossoblù dopo appena 6 mesi. In questa prima parte di stagione, l'ex Brighton ha collezionato 2 gol in 17 presenze complessive in maglia azzurra".