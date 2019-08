Il Napoli è al lavoro per piazzare alcuni esuberi negli ultimi giorni di calciomercato estivo. Tra i nomi finiti sulla lista di sbarco c'è anche quello di Lorenzo Tonelli. Come riportato da Sky Sport, il difensore della SSC Napoli è finito nel mirino del Torino di Urbano Cairo. Qualora dovesse salutare Nkoulou, infatti, occhio proprio al nome del difensore azzurro: è stato vicino alla Firoentina e alla fine potrebbe essere un'operazione per il club granata.