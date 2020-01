Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. Siamo agli ultimi dettagli, poi la trattativa sarà finalmente conclusa. Il difensore classe 1990 sta per tornare nuovamente in blucerchiato dal Napoli. Tra la domanda e offerta infatti ballavano 200 mila euro sulla cifra dell'obbligo di riscatto, formula scelta per l’operazione. Ora ci siamo quasi e Tonelli è pronto a far ritorno a Genova.