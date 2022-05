Sky Sports UK - Cessione Lukaku, il Chelsea lo mette sul mercato e fissa il prezzo: le cifre

Calciomercato Serie A - Romelu Lukaku può tornare all'Inter o in Serie A? Difficile, ma la certezza è che lascerà il Chelsea dopo una sola stagione. Non è arrivato l'impatto che tutti si aspettavano: è tornato in maglia Blues soltanto la scorsa estate dopo aver vinto lo scudetto con l'Inter ma non ha brillato. Soltanto 5 le reti in Premier League in questa stagione con la maglia del Chelsea. Per questo motivo, è arrivata la decisione del club inglese.

Cessione Lukaku, il Chelsea fissa il prezzo

Romelu Lukaku lascerà il Chelsea, ne è ormai certa la stampa inglese. A dare la notizia in particolare è Sky Sports UK: il club inglese di Premier League ha preso una decisione definitiva sul suo futuro e avrebbe deciso di vendere la punta belga. Chiaramente, stop alle sanzioni permettendo. Il prezzo fissato dal Chelsea per la cessione a titolo definitivo è però importante: 75 milioni di euro.

Lukaku e Koulibaly

Servirà questa cifra per strapparlo al club inglese, che l'acquirente si chiami Inter o qualsiasi altra squadra. L'attaccante ha 28 anni e oltre alle 5 reti con un assist in Premier League, ha messo a segno anche 2 reti e 1 assist in Champions League quest'anno. Oltre a tre marcature in FA Cup.