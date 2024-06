Sky Sport UK - Zero possibilità per il prestito di Lukaku al Napoli! Il Chelsea chiede la clausola: cifre e due scenari possibili

Calciomercato Napoli. Romelu Lukaku è uno dei nomi principali chiesti da Antonio Conte per sostituire Osimhen. Il nuovo allenatore del Napoli conosce alla perfezione il centravanti belga e con lui ha già scambiato più di una telefonata per portarlo in azzurro.

Lukaku-Napoli, gli aggiornamenti

Importanti novità sulla trattativa Napoli-Chelsea per Lukaku arrivano dai colleghi inglesi di Sky Sport UK: