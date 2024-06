Sky Sport - Primo passo di un club di Serie A per Chiesa, l'agente apre al trasferimento

Federico Chiesa è stato fatto fuori dalla Juventus che ad un anno dalla scadenza del contratto si prepara a venderlo. Su di lui si è parlato a lungo di Napoli e Roma.

Calciomercato Sky: Chiesa-Roma, le ultime

Calciomercato - E' Angelo Mangiante di Sky Sport, vicino alle vicende della Roma, che racconta quello che può accadere con un passaggio in giallorosso di Federico Chiesa, ormai ai margini della Juventus.

"La partita di mercato su Chiesa è lunga, ma il primo passo è stato compiuto. La Roma c'è. Un primo passo per illustrare al suo agente la centralità che Federico Chiesa avrebbe nella nuova Roma. È la priorità tecnica di De Rossi. La stessa centralità che non ricoprirebbe nel nuovo corso della Juve con Tiago Motta. Ramadani ha preso atto di persona dell'interesse forte della Roma, rappresentata al tavolo della trattativa sia da Ghisolfi che da Lina Souloukou. La Ceo sempre più interfaccia operativa dei Friedkin. L'operazione ha bisogno di tempo e soldi. Il tempo è rappresentato dall'Europeo. Vetrina internazionale che il calciatore giustamente vuole sfruttare nel momento in cui si trova sul mercato: a un anno dalla scadenza di un contratto che difficilmente sarà rinnovato. I soldi sono le risorse che serviranno per pagare il cartellino e l'ingaggio. Operazione onerosa come tutte le operazioni che riguardano un grande calciatore di 26 anni. Risorse economiche che arriveranno fronte Roma da una decina di giocatori non strategici in uscita. Operazioni non facili da finalizzare e che hanno bisogno di tempo. Per questo l'attesa che si sono presi dopo l'incontro nella Capitale fa comodo a tutte le parti in causa. De Rossi è la calamita. Lo aspetta e continua a "spingere". Gli consegnerebbe le chiavi del motore. Gli direbbe: fai tu, sgasa, accelera, sgomma, divertiti e torna quello che ha fatto sognare tutti nello scorso europeo. La partita è appena cominciata. Sarà lunga, difficile, complicata. Ma non impossibile".