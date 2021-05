SKY - Spalletti è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli: contratti a casa del tecnico, settimana prossima la presentazione!

Ultimissime notizie calciomercato Napoli - Ci siamo, manca soltanto l'ufficialità per vedere Luciano Spalletti sulla panchina della SSC Napoli. Da Sky Sport le ultime notizie riguardo l'accordo fra il tecnico ex Inter e Roma e De Laurentiis.

Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli: lettura del contratto in corso, poi firma e presentazione

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato Sky, ha parlato durante '23', in onda in questi minuti su Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se è fatta? I contratti sono a casa di Luciano Spalletti, li sta leggendo. Sono belli corposi e lunghi. Sono contratti particolari con tante clausole, diritti d'immagine. Li leggerà con i suoi legali e poi firmerà. Ci sarà già la settimana prossima il nuovo allenatore del Napoli, è virtualmente il nuovo allenatore del Napoli! Non ci sono altre alternative".

Mancano quindi solo da stabilire gli ultimi dettagli prima che l’ex, fra le altre, dell’Inter firmi un contratto biennale con il club azzurro. Spalletti è sempre stato in cima alla lista come successore di Rino Gattuso, anche in virtù del fatto che il contratto che lo legava all’Inter scadrà il prossimo 30 giugno. Il tecnico aveva già dato la prima apertura alla trattativa lo scorso febbraio, quando sarebbe potuto subentrare in corsa. Lo riferisce sul proprio sito Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport.