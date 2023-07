Sky - Sostituto Kim, il Napoli valuta se fare un'offerta per 2 giocatori: c'è un problema clausole

Calciomercato Napoli - L'addio di Kim Min-Jae è ormai imminente. Il difensore coreano dovrebbe svolgere nella giornata di domani, mercoledì, le visite mediche con il Bayern Monaco. L'ex Fenerbahce andrà a firmare poi il contratto con i bavaresi che verseranno nelle casse del Napoli la clausola da 58 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni sportive del gigante asiatico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, attualmente il Napoli si starebbe concentrando su due nomi su tutti per quanto riguarda il giocatore da acquistare per sostituire Kim

Si tratta di Le Normand e Kilman. Per quanto riguarda il primo, il Napoli lo aveva cercato già l'anno scorso per il post Koulibaly offrendo 25 milioni, offerta rispedita al mittente. Al momento la Real Sociedad vuole il prezzo della clausola, che vale 50mln. Per quanto riguarda la clausola di Kilman del Wolverhampton invece, il Napoli sta valutando se fare l’offerta o meno non al prezzo della clausola.