Calciomercato Napoli - Con Kim Min-Jr prossimo a vestire la maglia del Bayern Monaco, il Napoli prosegue la ricerca per il sostituto del difensore asiatico. A tal proposito, come riporta SkySport, un obiettivo resta Robin Le Normand per il quale però la Real Sociedad chiede 50 milioni di euro e Max Kilman del Wolverhampton per il quale la richiesta è invece di 40 milioni.