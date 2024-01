Sky - Proposto Solet, dubbi Napoli sulla tenuta fisica: si chiude con questa formula

Mercato Napoli. Il club di De Laurentiis continua a cercare un difensore centrale da regalare a Walter Mazzarri: l'ultima idea è quella di Oumar Solet del Salisburgo.

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport riportando le ultime notizie di calciomercato sul Napoli:

Al club viene ancora proposto Oumar Solet. Ma il nome del difensore del Salisburgo non sembrerebbe convincere il Napoli a causa dei tanti infortuni.

Nel caso, il Napoli lavorerebbe per un'operazione in prestito. Classe 2000 nato in Francia, Solet è cresciuto con la maglia dello Stade Lavallois e del Lione. Dal 2020 gioca in difesa con il Salisburgo.