Sky - Solbakken a parametro zero, è fatta! Arriva a gennaio, primo incontro con lo staff medico SSC Napoli

Calciomercato Napoli, Sky Sport annuncia il prossimo nuovo acquisto SSC Napoli per gennaio 2023: è Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt, che arriverà a parametro zero quando sarà scaduto il suo contratto con il club norvegese. A confermare l'accordo raggiunto con il giocatore è il giornalista Gianluca Di Marzio per Sky Sport.

Solbakken al Napoli

Il Napoli è riuscito così a superare la concorrenza della Roma, che dopo l'acquisto di Dybala non ha più spazio per Solbakken. Nei prossimi giorni saranno dunque definiti i dettagli dell'arrivo di Solbakken al Napoli. L'operazione si farà quindi a scadenza di contratto e il giocatore ha già dato al Napoli il suo impegno di massima: mancano quindi solo le ultime formalità prima di poterlo definire un calciatore del Napoli.

Solbakken

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Roma non farà nuove offerte. Nel frattempo, il giocatore sta facendo i conti con un infortunio alla spalla che potrebbe costringerlo a subire un intervento chirurgico: lo staff medico del Napoli si è già attivato e nei giorni scorsi, in occasione della visita medica di Solbakken in Italia, era presente anche il medico sociale della SSC Napoli, con l'obiettivo di definire l'entità dell'infortunio.

Se dovesse operarsi, dovrebbe impiegare circa 2-3 mesi per recuperare e tornare a disposizione di Spalletti entro gennaio 2023.