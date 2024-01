Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato del nome per la difesa di Solet accostato al Napoli ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Difensori? Si parlava anche di Solet del Saliburgo: è seguito dal Napoli, ma non ci risultano passi in avanti per lui. Per la difesa invece, i nomi sono sempre quelli di Nehuen Perez, Theate e Brassier".