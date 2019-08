Come riportano i colleghi di Sky Sport, il Napoli non intende trattare con il Sassuolo per Vlad Chiriches al di sotto della valutazione fissata nei giorni scorsi. 12mln di euro più bonus la richiesta del club partenopeo e non accetterà di meno: il club di Squinzi per ora è arrivato a 10mln di euro.