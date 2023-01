Sky - Samp, salta la trattativa per Vekic: si complica il ritorno di Contini al Napoli

Calciomercato Napoli - Imprevisto di mercato in casa partenopea all’indomani dell’arrivo di Bartosz Bereszynski. Non direttamente ma indirettamente poiché un affare saltato in casa Sampdoria fa slittare il ritorno di Nikita Contini in azzurro previsto per la settimana prossima.

Mercato Napoli, in stand-by Contini

Come riporta Sky, è infatti saltato il trasferimento di Igor Vekic pronto a lasciare il Paços Ferreira per approdare in blucerchiato. “Una trattativa saltata che complica anche il ritorno di Nikita Contini al Napoli: l'estremo difensore in prestito proprio dagli azzurri al momento resta a Genova. Servirà più di qualche giorno di lavoro per risolvere la situazione", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.