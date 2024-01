Sky - Samardzic, non è cominciata ancora la trattativa del Napoli con gli agenti: la situazione

Ultime news calciomercato Napoli - Come raccontato dalla redazione di Sky Sport, si lavora a rinforzare il centrocampo: la vera necessità del Napoli, dopo l'addio di Elif Elmas e il problema del rinnovo di Zielinski (verso l'Inter) che si uniscono all'assenza per più di un mese di Anguissa causa Coppa d'Africa.

Come racconta Sky Sport, "De Laurentiis ha messo nel mirino Samardzic, ci sono contatti in corso, ma ancora non c’è una trattativa con gli agenti e principalmente il padre del calciatore, la richiesta è di 25-30 milioni di euro".