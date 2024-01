Come riportato da Sky Sport, la Salernitana ha raggiunto l’accordo economico con Palomino, domani si continuerà a trattare con l’Atalanta per cercare di chiudere.

In arrivo anche Pierozzi dalla Fiorentina, ma non sarà l’unico esterno perché il club di Iervolino è in pole position per Zanoli del Napoli, che non andrà più al Genoa.