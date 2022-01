Sky, Romano: "Tagliafico-Napoli, prestito con diritto di riscatto: a breve la risposta dell'Ajax! Chelsea fuori dalla corsa"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, su Twitter ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli ed Ajax per Tagliafico:

"Nicolas Tagliafico, interessante opportunità di mercato in attesa delle ultime due settimane. Il Napoli è interessato a prenderlo in prestito con opzione di riscatto, in attesa della risposta dell'Ajax la prossima settimana. Il Chelsea ha considerato Tagliafico come opzione a dicembre - nessun nuovo colloquio a gennaio".