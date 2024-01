Sky - Roma-Empoli, accordo verbale per Baldanzi

Calciomercato Roma - La Roma continua a lavorare per regalare a De Rossi Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli.

I giallorossi stanno anche lavorando per completare delle cessioni: i nomi più caldi sono quelli di Marash Kumbulla e di Andrea Belotti. Il primo è diretto al Sassuolo (leggi qui i dettagli), sul secondo è prossimo a vestire la maglia della Fiorentina.

La Roma ha trovato un accordo verbale con l'Empoli da finalizzare con i documenti sulla base di 13 milioni più bonus più il 20% sulla futura rivendita. Il giocatore è già pronto stasera per raggiungere Roma e rimarrà fuori dalla lista Uefa, ma il club giallorosso è pronto a fare un investimento importante per il futuro. Il fantasista ha già salutato compagni e dirigenti ed è già partito per la capitale, in attesa dell'ok definitivo. Dovrebbe sostenere domani le visite mediche. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio di Sky.