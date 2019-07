Sky - Rog al Cagliari, affare fatto. Operazione da 15 mln: prestito con obbligo di riscatto. Si chiude in queste ore

Calcio mercato Napoli - Arrivano novità importanti per il mercato in uscita del Napoli. Cessioni Napoli, presto l'ufficialità di Rog. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, Marko Rog è vicino al trasferimento al Cagliari.

Cessioni Napoli - Rog al Cagliari

Notizie calcio Napoli - La squadra sarda ha superato le altre contendenti, anche l’Eintracht Francoforte che aveva la priorità del giocatore, ma offriva solamente il prestito. La squadra di Giulini potrebbe prendere il giocatore dal Napoli sulla base di un accordo intorno ai 15 milioni, parte che prevederebbe due milioni di prestito più 13 di obbligo di riscatto. La trattativa potrebbe chiudersi definitivamente in queste ore, con il Cagliari che avrebbe così un nuovo rinforzo per il centrocampo.