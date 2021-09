Sky - Rinnovo Insigne, prima proposta ufficiale di ADL: le cifre e la situazione

Rinnovo Insigne, il sito di Sky Sport riporta le ultime notizie in merito alla trattativa tra il Napoli e il suo capitano:

"Pranzo di lavoro tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. Sul tavolo il rinnovo dell'attaccante azzurro, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Si registra nuovamente un clima sereno tra le parti dopo le difficoltà dei mesi estivi, come confermato anche dal direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, a Sky Sport prima del match con lo Spartak Mosca. "In questo momento stiamo parlando con il procuratore, c'è un clima disteso e siamo sempre fiduciosi. Però entrambi siamo concentrati sul campo, a fare il bene del Napoli".

Nell'incontro odierno il Napoli ha anche formalizzato una prima proposta economica, in linea con i 4.7 milioni di euro netti annui percepiti oggi dal giocatore. Un'offerta importante da parte di De Laurentiis, ma servirà ovviamente un altro summit, previsto nei prossimi giorni, per continuare a trattare e a limare le distanze. Ma intanto è un passo avanti significativo: il clima torna disteso, la trattativa per il rinnovo del capitano entra nel vivo".