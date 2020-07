Calciomercato Napoli - Come riportato da Sky Sport, c'è davvero tanta voglia di convincere José Maria Callejon a restare al Napoli. Continua l'ottimo periodo dell'esterno spagnolo, che ha deciso di prolungare il proprio contratto di due mesi fino al termine della stagione. Ad oggi, l'accordo per un nuovo contratto sarebbe abbastanza sorprendente secondo Sky Sport, ma non è del tutto da escludere. Rispetto a tempo fa qualcosa è cambiato.