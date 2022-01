Sky - Ricci al Torino: ultimi dettagli da definire con l'Empoli

Ultimissime notizie di mercato riguardo il passaggio del giovane Samuele Ricci dall'Empoli al Torino. Arrivano novità di mercato riguardo il trasferimento.

Nella serata di ieri vi abbiamo raccontato dell'accordo trovato tra il Torino e l'Empoli per il passaggio di Samuele Ricci in granata ma secondo quanto riportato da Sky Sport non è stato ancora trovata la quadra tra la società torinese e il giocatore, con le parti che sono al lavoro per arrivare alla definitiva fumata bianca che porterebbe poi all'ufficialità.