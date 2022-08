Sky - Raspadori-Napoli, sorpasso Juve: incontro con agenti e contatti col Sassuolo, chiesti 40 milioni

Calciomercato Napoli - Si apre il duello di calcio mercato per Giacomo Raspadori fra SSC Napoli e Juventus. Il club azzurro è arrivato in vantaggio sull'attaccante del Sassuolo, ma adesso parte il pressing della Juventus.

A raccontare l'inserimento della Juventus su Raspadori, è l'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti nel corso dello speciale calciomercato:

"Duello di mercato tra Napoli e Juventus per Raspadori: 30 milioni offerti verbalmente da De Laurentiis a Carnevali, ma attenzione alla Juve. Gli azzurri sono i primi arrivati sul calciatore, ma attenzione alla Juve che cerca un attaccante del profilo di Raspadori. Dopo le complicazioni per Morata e Werner, verso il ritorno al Lipsia, si pensa a Raspadori: sono iniziate le grandi manovre dei bianconeri. Previsto un incontro fra gli agenti del calciatore e la Juventus in settimana. Se il Napoli dovesse stringere, il calciatore ha già accettato. Il Sassuolo ha alzato il muro: dice no a 30 milioni, ne vuole 40. Essendoci Juve e Napoli su Raspadori, il Sassuolo già sta pensando al sostituto: l'idea è Pinamonti. Che ha dato l'assenso all'Atalanta, che però non ha l'accordo con l'Inter che vuole 20 milioni: il Sassuolo cedendo Raspadori, li avrebbe pronti".