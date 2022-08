Sky - Raspadori-Napoli, proseguono i contatti telefonici: domani nuovo incontro col Sassuolo! Raspadori spinge e rifiuta il rinnovo

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport per quanto riguarda i nuovi contatti fra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori:

"Il Napoli non molla Giacomo Raspadori. Continuano ad andare avanti i contatti telefonici tra gli azzurri e il Sassuolo per cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta (proposta da 30 milioni complessivi, richiesta da 40 più bonus con percentuale sulla percentuale rivendita). Nella giornata di lunedì dovrebbe esserci un nuovo incontro per cercare di avvicinarsi, con il giocatore e il suo entourage che resistono nel non rinnovare con il Sassuolo forndendo al Napoli un assist importante.

Qualora il Napoli dovesse riuscire a chiudere la trattativa per Raspadori, Spalletti sarebbe pronto a cambiare sistema di gioco. Infatti molto probabilmente non arriverà un sostituto di Fabian Ruiz, che è sempre più vicino al Paris Saint Germain, con l'allenatore azzurro che passerebbe dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Per i due posti a centrocampo Spalletti ha già a disposizione 5 giocatori, per cui un sostituto dello spagnolo sarebbe superfluo".