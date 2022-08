Sky - Raspadori-Napoli: c'è l'accordo, ma domani gli agenti incontrano la Juve! Ha chiesto la cessione

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti da Sky Sport riguardo il trasferimento di Raspadori che ha chiesto la cessione al Sassuolo. Juventus o Napoli? C'è una novità importante per quanto riguarda gli incontro con gli agenti.

Napoli: accordo con Raspadori, ma incontrano gli agenti

Arrivano importanti novità sul futuro di Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di oggi l'attaccante ha parlato con Alessio Dionisi spiegando al tecnico di avere in mano un'offerta importante di una squadra che giocherà la prossima Champions League. La società in questione è il Napoli, che ha dunque un accordo con il calciatore, ma lo stesso Raspadori ha chiesto la cessione. Il centravanti non chiederà al Sassuolo di agevolare la trattativa, visto che i neroverdi hanno tutto il diritto di chiedere la cifra che ritengono più giusta, ma dall'altra parte chiederà di non trattenerlo contro la sua volontà. Nel frattempo domani è in programma un incontro tra gli agenti di Raspadori e la Juventus, che potrebbe inserirsi e cambiare le carte in tavola.