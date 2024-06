Sky - Rafa Marin in arrivo, primo colpo del Napoli: accelerata di Manna per chiudere in queste ore

Calciomercato SSC Napoli - La difesa è il primo reparto da rifondare in casa Napoli, con Antonio Conte che potrebbe addirittura rivoluzionarla passando da una linea a quattro al suo marchio di fabbrica degli ultimi anni, con la difesa a tre.

E sembrerebbe imminente il primo rinforzo in difesa, con l'arrivo al Napoli di Rafa Marin del Real Madrid. Massimo Ugolini ne ha parlato nell'edizione dedicata al mercato delle 19:00 di Sky Sport 24:

"Rafa Marin è un difensore che potrebbe fare a caso del Napoli, il DS Manna sta cercando di chiudere in queste ore il primo colpo di mercato. Serve rinforzare la difesa, uno degli anelli deboli dello scorso anno. Rafa Marin di proprietà del Real Madrid potrebbe essere il nome giusto. Questo giovane difensore centrale, classe 2002, è alto un metro e novantuno, è versatile. Quest'arrivo non preclude l'arrivo di Buongiorno. Che ha aperto al Napoli, ma bisognerà fare i conti col presidente Cairo. Intanto è in arrivo il primo rinforzo, è un aspetto significativo: il Napoli non vuole perdere tempo".