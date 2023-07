SKY - PSG, incontro tra Mbappe e Al-Khelaifi. C'è la data

Notizie Calcio Napoli - Il futuro di Kylian Mbappe rimane un rebus, il francese non ha mai fatto mistero di voler lasciare Parigi ma il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, non ha alcuna intenzione di perdere il suo fuoriclasse a parametro zero la prossima estate.

Al-Khelaifi e Kylian Mbappe

PSG, incontro Mbappe - Al-Khelaifi per discutere sul futuro

Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky UK, ci sarà un incontro tra i due nella giornata di domani per discutere (forse definitivamente) del destino di Mbappe. Il club parigino intanto rimane vigile su Dusan Vlahovic e Victor Osimhen.