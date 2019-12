Sky - Problemi sull'ingaggio per Amrabat, sul giocatore si fionda l'Inter

Calciomercato Napoli - Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani sono i due calciatori che nelle file dell'Hellas Verona stanno attirando maggiormente gli occhi delle principali squadre italiane.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli avrebbe già l'intesa di massima con il Verona per Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani su una base di 30 milioni di euro. Gli azzurri pagherebbero 15 milioni per il centrocampista e la stessa cifra per il cartellino del difensore.

Amrabat

Amrabat però non ha ancora trovato l'intesa per l'ingaggio e temporeggia. Dietro le esitazioni del giocatore ci sarebbe l'Inter che ha chiesto al centrocampista di temporeggiare perchè a giugno si muoveranno anche loro. Intanto l'agente del calciatore è in Italia per discutere dell'ingaggio con il Napoli.