Sky - Politano a Roma per le visite mediche, tutto fatto per lo scambio con Spinazzola

Ultime notizie calcio mercato - Accostato anche al Napoli per diverso tempo nell'ambito di un possibile scambio con l'Inter con Llorente, Politano adesso è davvero ad un passo dal ritorno alla Roma. Come riportato da Sky Sport, infatti, il calciatore ex Sassuolo è nella Capitale per sostenere le visite mediche con il club giallorosso. Ovviamente bisogna attendere l'esito di questi accertamenti ma allo stato attuale delle cose è conclusa la trattativa tra nerazzurri e Roma che porterà poi Leonardo Spinazzola a fare il percorso inverso.

